Facebook’a ‘veri ihlali’nden 1.6 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Facebook’a ‘veri ihlali’ suçundan 1 milyon 650 bin lira idari para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

KVKK’nın resmi sitesindeki açıklamaya göre kamuoyuna yansıyan ve ‘Fotoğraf API’ olarak adlandırılan Facebook veri ihlalinin, Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar tarafından geçen yıl ‘geliştirici ekosistemimizin bir fotoğraf API hatası hakkında bilgilendirme’ başlığıyla duyurulmuştu. Duyuruyla birlikte durumun ‘veri ihlali’ olduğu gerekçesiyle re’sen inceleme yapma kararı alındı.

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‘Türkiye’de 300 bin kullanıcı etkilenmiş olabilir’

İnceleme sonucunda API hatasının 12 gün sürdüğü, bahse konu olan hataya Facebook tarafından zamanında müdahale edilmemesinin bu konudaki teknik ve idari tedbirlerin alınmasında eksikliklerin göstergesi olduğu belirlendi. İhlalin 6.8 milyon kullanıcıyı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 uygulamayı etkilemiş olabileceği, Türkiye’de bulunan yaklaşık 300 bin kullanıcının veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği saptandı.