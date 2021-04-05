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Yaramazlara biraz batar!

‘Kullanıcı verilerinin sızdırılması’ nedeniyle Facebook’a inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya platformu Facebook hakkında, ‘kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle’ resen inceleme başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Business Insider’ın, Facebook’taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığını duyurması üzerine toplanan kurul, sosyal medya platformu hakkında inceleme kararı aldı.

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Çalınan veriler arasında telefon numaraları, isim/soyisim, yaşanılan yer, e-posta adresleri ve biyografik bilgiler var.

Güvenlik araştırmacıları, bilgisayar korsanlarının verileri kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yapmak için kullanabileceğini söylüyor.

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