‘Kullanıcı verilerinin sızdırılması’ nedeniyle Facebook’a inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya platformu Facebook hakkında, ‘kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle’ resen inceleme başlattı.
Business Insider’ın, Facebook’taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığını duyurması üzerine toplanan kurul, sosyal medya platformu hakkında inceleme kararı aldı.
Çalınan veriler arasında telefon numaraları, isim/soyisim, yaşanılan yer, e-posta adresleri ve biyografik bilgiler var.
Güvenlik araştırmacıları, bilgisayar korsanlarının verileri kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yapmak için kullanabileceğini söylüyor.