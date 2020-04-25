Facebook’a da görüntülü grup sohbeti özelliği geldi

Facebook, yeni görüntülü grup sohbet özelliği Messenger Rooms’u hayata geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.

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Davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmiyor.

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması olmayacak, sohbet linkini oluşturan kişi kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebilecek.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Messenger ve WhatsApp üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramaların geçten yıl bu zamanlara kıyasla iki kat artış gördüklerini belirtti.