Facebook, Yeni Zelanda saldırısının ardından ‘live’ videolara kısıtlama getiriyor

Sosyal paylaşım ağı Facebook, Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının platform üzerinde canlı yayınlanmasının ardından canlı video paylaşımlarına kısıtlama getireceğini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, şirketin COO’su Sheryl Sandberg, sosyal medya devinin ‘daha fazla şey yapması’ gerektiği görüşüne katıldıklarını belirtti.

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Yeni Zelanda’daki Christchurch terör saldırısını saldırgan 27 dakika boyunca Facebook üzerinden canlı yayınlamış, orijinal video kaldırılmadan önce 4 binden fazla görüntülenmişti.

Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yasalar getiriyor

Facebook dışında hükümetler de bu konuda adımlar atıyor. Yeni Zelanda’da hükümet ‘nefret söylemi’ suçuna ilişkin kanunların yetersiz olduğunu belirterek yeniden gözden geçirilmesini planlıyor.

Avustralya’da ise şiddet içeren içerikleri kaldırmayan sosyal medya şirketlerine yönelik katı düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. The Guardian’da yer alan habere göre, hapis cezası ve ağır para cezaları da Avustralya’nın değerlendirdiği seçenekler arasında. Avustralya böyle bir düzenleme yaparsa dünyada konuya ilişkin ilk yasayı geçiren ülke olacak.