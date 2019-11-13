Facebook yeni dijital ödeme sistemi Facebook Pay’i tanıttı: ABD’de bu hafta kullanıma sunulacak

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook yeni ödeme sistemi ‘Facebook Pay’in bu hafta ABD’de kullanıma sunulacağını açıkladı. Uygulamanın diğer ülkelerde ne zaman kullanılabileceği ise henüz belli değil.

Yeni ödeme sistemi, Facebook şirketinin çatısı altındaki Messenger, Instagram, WhatsApp ve Facebook uygulamaları üzerinden yapılacak alım-satım ve ödeme işlemlerini tek bir yerden, kullanışlı ve güvenli bir şekilde yapabilme imkanı sunuyor.

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Facebook Pay birleşik ödeme sisteminde PayPal’ın yanı sıra birçok kredi ve banka kartı kullanılabilecek. Aynı zamanda kullanıcılara gerçek zamanlı müşteri hizmeti sunulacak ve kişisel verilerin korunmasına özen gösterilecek.

Uygulama bu hafta ABD’de yalnızca Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma açılacak.

Facebook haziran ayında kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Bu süreçte aralarında Visa, MasterCard, Uber ve PayPal’ın bulunduğu birçok şirketin desteğini aldıkları belirtilmişti.