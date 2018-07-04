Facebook ve Twitter’dan sonra: İran Instagram’ı da yasaklıyor

İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram’ın yasaklanacağını belirtti.

AA’nın haberine göre Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram’a yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak ‘ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını’ gösterdi.

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İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak.

Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere hükümet karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.

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Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55’le en çok kullandıkları Telegram’ın ardından yüzde 23’le Instagram geliyor.