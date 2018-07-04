Diken

Yaramazlara biraz batar!

Facebook ve Twitter’dan sonra: İran Instagram’ı da yasaklıyor

İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram’ın yasaklanacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram’a yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak ‘ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını’ gösterdi.

Reklam

İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak.

Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere hükümet karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.

Reklam

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55’le en çok kullandıkları Telegram’ın ardından yüzde 23’le Instagram geliyor.


SON HABERLER

Karamollaoğlu’ndan destek: İdam çok ama çok bariz konularda gerekli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, istismar vakalarının ardından yeniden yükselen idam çağrıları için “İdamın çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...