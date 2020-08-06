Facebook ve Twitter, ‘Çocukların ‘corona’ya karşı neredeyse bağışıklığı var’ diyen Trump’ı engelledi

Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çocukların Covid-19’a karşı neredeyse bağışıklığı olduğunu’ söylediği paylaşımlarını ‘yanlış bilgi verdiği’ için engelledi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, dün FOX & friends’de telefonla katıldığı canlı yayında okulların açılması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Çocuklara bakarsanız, onlar neredeyse -hemen hemen kesin olarak- bu hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu görürsünüz. Bizden daha iyi bir bağışıklık sistemleri var. Onlar için bir sorun yok.”

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Facebook, Trump’ın söylediği sözlerin yer aldığı canlı yayın kaydının bulunduğu paylaşımı ‘zararlı içerik’ olarak kabul edip sildi.

Twitter da aynı içeriği yayımlayan, Trump’ın seçim kampanyası ekibine ait ‘@TeamTrump’ hesabını askıya aldı. Bu içerik kaldırılıncaya kadar hesabın açılmayacağı uyarısından sonra mesaj silindi.

Twitter geçen ay da ‘hidroksiklorokin’ adlı ilaçla ilgili yanlış bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Trump’ın oğlu Donald Jr. Trump’ın hesabını bir süre dondurmuştu.