Facebook ve Google’dan sene sonuna kadar evden çalışma izni

Facebook ve Google, Covid-19 salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına sene sonuna kadar evden çalışma izni verdi.

Google, ilk etapta evden çalışma sisteminin 1 Haziran’a kadar geçerli olacağını açıklamıştı.

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Şirketin CEO’su Sundar Pichai, salgının seyri nedeniyle evden çalışma iznini yedi ay daha uzattıklarını belirterek, ofiste çalışmak zorunda olanlar için önlemlerin artırıldığını da sözlerine ekledi.

Facebook da evden çalışma izinlerini yıl sonuna kadar uzattığını açıkladı.

İki şirket de salgından ötürü kapattıkları ofislerini temmuzda açmayı planlıyor.