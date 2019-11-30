Facebook, paylaşıma ‘sahte haber’ notu koydu, ifade özgürlüğü tartışması alevlendi

Facebook’un, Singapur hükümetinin ‘sahte haber’ ile mücadele adı altında yasalaştırdığı yeni bir düzenleme dolayısıyla, Singapurlu kullanıcılarla sınırlı olmak üzere bir paylaşımın altında ‘düzeltme notu’ yayınlaması, tartışmaya neden oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Facebook, bugün yaptığı açıklamada, Singapur hükümetinin talebi üzerine bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili düzeltme notu yayımladığını bildirdi.

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Paylaşımın altında yayınlanan notta, “Facebook, yasalar gereği, Singapur hükümetinin bu iletinin yanlış bilgi içerdiğine ilişkin bildirimini size iletmekle yükümlüdür” dendi.

Singapur hükümeti, mayıs ayında parlamentodan geçirdiği ‘Çevrimiçi Yalanlar ve Manipülasyon Yasası’nın ‘sahte haber’ ile mücadele amacıyla hazırlandığını öne sürerken, insan hakları örgütleri, yasanın ülkedeki ifade özgürlüğünü sınırlandıracağını söylüyor.

Facebook’un, düzeltme notunu paylaşımın altına koymakla yetindiği, buna karşılık paylaşımda herhangi bir değişiklik yapmadığı, kaydedildi. Söz konusu notun, sadece Singapurlu kullanıcılar tarafından görülebildiği de belirtildi.

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Singapur hükümeti ise cuma günü 23 Kasım’da yapılan bir paylaşım ile ilgili, Facebook’a bir ‘düzeltme notu yayımlamaları talimatı verdiklerini’ açıklamıştı.

Söz konusu facebook paylaşımında, Singapur Halk Hareketi Partisi’nin (PAP) adayının dini bağlantılarını açıklayan muhbirin tutuklandığı ve aday hakkındaki iddiaları yayımlayan facebook sayfasının polis incelemesi altında olduğu öne sürülüyordu.

Alex Tan.

Singapur hükümeti, ilk olarak paylaşımı yapan ‘States Times Review’ isimli blog’un yazarı Alex Tan’a düzeltme yapması talimatı verdiklerini bildirdi. Singapur dışında yaşayan Tan ise düzeltme talebini reddettiğini bunun üzerine Singapurlu yetkililerin kendisi hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada da, Singapur yasaları gereği bazı paylaşımlara uyarı eklendiği kaydedilerek, “Yasanın yeni yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde, Singapur hükümetinin ifade özgürlüğünü etkilemeyeceğine dair verdiği güvenceler çerçevesinde, uygulamanın ölçülü ve şeffaf olacağını umuyoruz” dendi.

Öte yandan Singapurlu bazı kullanıcılar, söz konusu düzeltme notunu göremediklerini ifade etti. Facebook, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Singapur’un söz konusu yasasına uyulmaması durumunda, 10 yıla varan hapis cezası ya da 733 bin dolara varan para cezası verilmesi söz konusu.