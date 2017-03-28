Facebook Messenger bazı telefonlarda çalışmayacak

Facebook bu ay sonundan itibaren bazı akıllı telefonlarda Messenger uygulamasının devredışı kalacağını açıkladı.

Nisan başıyla birlikte Windows Phone 8.1 ve öncesine ait işletim sistemlerini kullanan telefonlarda Messenger uygulaması çalışmayacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamada Windows Phone dışında iOS ve Android işletim sisteminde eski tarihli bazı Facebook ve Messenger uygulamalarının da desteklenmeyeceği duyuruldu.

“Uygulamalarımızın eski versiyonlarını kullanmak bazı yeniliklerden faydalanamayacağınız anlamına geliyor. Bu deneyimleri yaşayabilmeniz için insanlardan yeni versiyonları telefonlarına indirmelerini istiyoruz” diyen Facebook, kullanıcıları e-posta aracılığıyla bilgilendirmeye başladıklarını açıkladı.