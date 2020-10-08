Facebook kanser hastalarına meme ucu dövmesi yapan estetisyenin reklamını ‘cinsel içerik’ sayıp izin vermedi

Memelerini kaybeden kanser hastalarına areola (meme ucu) dövmesi yapan bir estetisyenin işiyle ilgili hazırladığı Facebook reklamı ‘cinsel içerik ve çıplaklık’ içerdiği gerekçesiyle yasaklandı.

Facebook’un kabul etmediği fotoğraflardan biri. Fotoğraf: Vicky Morgan

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan estetisyen Vicky Morgan mastektomi (meme aldırma operasyonu) geçiren kadın ve erkek hastalara gerçek gibi görünen meme başı dövmeleri yapıyor.

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Morgan rekonstrüktif uygulamalarla yeniden meme yaptırmayı tercih eden kadınlara ya da yaptırmayan kadın ve erkeklere uyguladığı areola dövmelerini Facebook sayfasında paylaşırken sorun yaşamadığını belirtti.

Ancak ücret ödeyerek sayfasını öne çıkarmak istediğinde kullandığı meme ucu fotoğrafları nedeniyle reddedildi.

Morgan zararlı olabilecek reklam içerikleri konusunda katı olmalarını anladığını belirterek şunları söyledi: “Ancak tıp alanında hizmetler sağlayarak insanlara yardım etmeyi amaçlayan paylaşımlar için gerekli koşullar sağlanmalı. Bu ilan meme aldırma operasyonu sonrası yeniden güvenlerini kazanmalarına ve kendileri gibi hissetmelerine yardımcı olması için benim verdiğim hizmete ihtiyaç duyabilecek kanser atlatmış insanlarla ilgili.”

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Bir Facebook yetkilisi çıplaklık barındıran yetişkin içeriklerine reklamlarda izin vermediklerini, reklamlar için daha katı kuralları olduğunu belirtti.