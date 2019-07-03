Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta eş zamanlı bir arıza daha

Ana şirketi Facebook olan sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta bir kez daha dünya genelinde eş zamanlı erişim sorunu yaşandı.

Fotoğraf: Diken

Kullanıcılar WhatsApp’ta fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderemezken, Instagram’da da anasayfayı takip edebilen kullanıcılar fotoğraf yükleyemedi; “Fotoğraf yüklenemedi” uyarısıyla karşılaştı.

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Is anyone else having problems with WhatsApp? 🤔 can't send photo or audio message #WhatsAppDown pic.twitter.com/Q7W3wirqKu — Navid Khataei (@Navid_kh) July 3, 2019

Dünya genelinde çok kullanılan uygulamalardaki arızaları takip edip raporlayan site Down Detector verilerine göre, hem Facebook, hem Instagram için son 24 saatte binlerce şikayet kaydı yapılırken, WhatsApp için de yüzlerce şikayet kaydedildi.

Instagram kullanıcıları üç hafta önce 13 Haziran’da iki saatten uzun süren bir erişim sorunu yaşamıştı.