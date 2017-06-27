Facebook, iki ayda nefret söylemi içerikli 528 bin paylaşımı sildi.

AA’nın haberine göre sitenin Avrupa, Ortadoğu ve Asya kamu politikaları başkan yardımcısı Richard Allan, firmanın blog sayfasında iki ay içinde haftada 66 bin paylaşımın silindiğini bildirdi.

Facebook, 2 milyara yakın kullanıcısına nefret söylemini kendilerine rapor etmeleri çağrısı yaparken, insanların ırk, cinsiyet ve diğer kimlik özelliklerine ‘saldırı’yı nefret söylemi olarak tanımlıyor.

Facebook’un ilgili biriminde şu an 4 bin 500 kişi çalışıyor. Ancak site, gelecek yıl 3 bin kişiyi daha işe almaya hazırlanıyor. Site, nefret söylemi içeriklerini kullanıcılardan gelen ihbarlar üzerine inceliyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerburg, konuya dair şunları söyledi: “Şayet güvenli bir topluluk kurmak istiyorsak, çok hızlı cevap vermeliyiz. Videoları daha hızlı rapor etme konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle bir an önce doğru zamanda harakete geçebileceğiz.”