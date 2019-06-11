Diken

Yaramazlara biraz batar!

Facebook hesabı açan eski eşini tehdit edip yaraladı: Tutuklu yargılanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eski eşi R.A.’yı Facebook hesabı açtığı için ölümle tehdit edip yaralayan İsmail B. tutuklu yargılanacak.

Fotoğraf: DHA

Olay 8 Haziran’da başkent Lefkoşa’dakiGöçmenköy’de meydana geldi. İddiaya göre eski eşi R.A. ile birlikte beraber yaşayan İsmail B., R.A.’nın Facebook’ta hesap açtığını görünce sinirlendi. İsmail B., eline aldığı ekmek bıçağını, ‘Seni öldüreceğim’ diyerek R.A.’nın boğazına dayadı. R.A. elinden ve bacağından yaralandı. 

Reklam

Durumdan haberdar edilen polis, İsmail B.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan İsmail B.’nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

SON HABERLER

Mudanya belediye başkanı: Suriyelilere yasak yok, sadece sahili temizledik

Suriyelilere sahili yasakladığı hakkında haberlerle gündeme gelen CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ‘Mudanya sahilinde mangal yakılıp çadır kurulduğunu, deve ve at gibi hayvanların sokulduğunu, belirterek, zabıtanın şikayet üzerine bu duruma müdahale ettiğini söyledi.

İmamoğlu: İBB’nin web sitesi bakım parasıyla iki televizyon kanalı satın alınır

‘Millet ittifakı’nın 23 Haziran seçimindeki İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’taki mitinginden önce gazetecilerin, Binali Yıldırım ile ilgili canlı yayın tartışması ve büyükşehir belediyesindeki ‘israf’ iddiaları ile ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, mevcut büyükşehir belediyesinin web sitesi bakım parasıyla bir-iki televizyon kanalı satın alınabileceğini söyledi.

İmamoğlu: 17 yılda yapamadıklarını 17 günde yaptık

Millet ittifakı’nın 23 Haziran seçimindeki İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta düzenliği mitingde, mevcut iktidar partisinin 17 yıl yönettiği belediyede yapamadıklarını 17 günde yaptıklarını, buna karşılık mazbatasının elinden alınmasından sonra kendilerine çay getirenler ile telefon bağlayan sekretere bile hesap sorulduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...