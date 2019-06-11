Facebook hesabı açan eski eşini tehdit edip yaraladı: Tutuklu yargılanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eski eşi R.A.’yı Facebook hesabı açtığı için ölümle tehdit edip yaralayan İsmail B. tutuklu yargılanacak.
Olay 8 Haziran’da başkent Lefkoşa’dakiGöçmenköy’de meydana geldi. İddiaya göre eski eşi R.A. ile birlikte beraber yaşayan İsmail B., R.A.’nın Facebook’ta hesap açtığını görünce sinirlendi. İsmail B., eline aldığı ekmek bıçağını, ‘Seni öldüreceğim’ diyerek R.A.’nın boğazına dayadı. R.A. elinden ve bacağından yaralandı.
Durumdan haberdar edilen polis, İsmail B.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan İsmail B.’nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.