Facebook, haber doğrulatmak için Reuters ile anlaştı

Facebook’un, Instagram dahil olmak üzere içeriklerin doğruluğunun teyit edilmesini sağlamak amacıyla uluslararası haber ajansı Reuters ile işbirliğine gideceği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Reuters bünyesinde oluşturulan yeni bir birim, Facebook’un hem İngilizce hem İspanyolca konuşan ABD’li üyeleri için, kullanıcıların yüklediği fotoğraf, video, haber ve diğer içerikleri doğrulamak için çalışacak.

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ABD’de doğruluk teyidi için AP (Associated Press) ve AFP (Agence France-Presse) gibi diğer haber ajansları ve beş kuruluşla daha çalıştığı belirtilen Facebook’un, ABD başkanlık seçimleri öncesi sayfalarındaki ‘yalan haberlerin’ kaldırılması konusunda büyük baskı altında olduğu bildiriliyor. Facebook, yanlış bilgilerin daha hızlı tespiti için Aralık 2019’da ABD’de bir deneme projesi başlatmıştı.

Facebook’un bu kararını, ABD istihbarat kuruluşlarının, Rusya’nın sosyal medya platformlarını 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için kullandığını açıklaması üzerine aldığı bildiriliyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyordu.