Facebook fenomeni teyze ‘kendine Kemalist’: Erdoğan katil, Ermeniler piç

Kendini Atatürkçü olarak tanımlayan 67 yaşındaki Facebook fenomeni Aynur Gören, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 30 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gazete Taz’dan Abidin Yağmur’un haberine göre 67 yaşındaki Gören, Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşıyor. Mütevazı evinin duvarlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri asılı duran Gören’in boynunda Atatürk kolyesi, kolunda da Atatürk’ün imzasının dövmesi var.

Reklam

Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden gençler nedeniyle Erdoğan için ‘katil’, eski bakanlar için de ‘hırsız’ diye paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 2017 Ocak’ta kısa bir süre gözaltına alınan Gören “Gezi olayları sırasında gençlerimiz öldürüldü. Erdoğan da o zaman kalkıp gururlanarak ‘Emri ben verdim’ dedi. Ben de ‘Emri sen verdiysen sen katilsin o zaman’ yazdım. Bunun için yargılanıyorum” dedi.

Hakkında hakaret davaları açılan Gören, hapse girmemek için mahkeme dosyası masraflarıyla birlikte 30 bin lirayı bulan tazminat cezasını ödemek zorunda.

Reklam

İfade özgürlüğü davalarına bakan avukat Derya Demir, Gören’e açılan davaları, ‘düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlanması’ olarak değerlendirerek şunları söyledi: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ‘sınırlamanın, bir hakkı kullanılmaz hale getirmemesi gerektiği’ yönünde madde var. ‘Katil’, ‘hırsız’ Erdoğan dedikleri için yargılanan müvekkillerimizin davalarında, bu sözlerin siyasi bir eleştiri olduğunu, Erdoğan’ın politik kararlarına karşı bir eleştiri olduğunu vurguluyoruz.”

Geçen yıl altı bin 33 kişiye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası açıldı

2017 yılında altı bin 33 kişiye ‘cumhurbaşkanına hakaret ettikleri’ iddiasıyla dava açıldığının hatırlatıldığı haberde, 67 yaşındaki Gören’in Facebook’ta hızını kesmediği, ülkede yaşananların kendisini sinirlendirdiği, bu yüzden de antidepresan ilaç kullandığı belirtildi.

Gören’e göre kendisini Facebook dışında anlatabileceği bir başka mecra daha yok.

67 yaşındaki kadın yalnızca Erdoğan’a tepki göstermemiş. Sosyal medyanın sağladığı özgürlük ortamında kendisini rahatsız eden herkesle ilgili paylaşımlar yapmış.

Zaman zaman ırkçı paylaşımlar ve nefret söylemlerinde de bulunan Gören, PKK’ya tepki göstermek için yaptığı bir paylaşımda “Ermeni piçleri” ifadesini kullanmış. Gören, sarfettiği ırkçı sözler karşısındaysa kendini şöyle ‘savundu’: “Evet bazen hakaret ettiğim oluyor. İstanbul’da çok sayıda Ermeni ve Rum komşum, arkadaşım vardı. Amacım Ermenilere hakaret etmek değildi.”

Fevzi Gören de 67 yaşındaki Facebook fenomeni eşinin arkasında olduğunu söyledi: “Zaman zaman kendisini uyarıyorum. ‘Onu böyle yazma’ diyorum ya da ‘Bunu böyle yazmayacaktın’ filan diyorum. Ben uyarsam da Aynur yazıyor. Ama yine de doğruları söylüyor. Tazminat ödeyecek durumumuz yok. Ama şartlar ne olursa olsun eşimin arkasındayım.”

‘Atatürk kızıyım, gerekirse hapis yatarım’

Hakkında verilen cezanın ardından Aynur Gören de yazdıklarına dikkat ettiğini söyledi: “Davaların ardından da paylaşım yapmaya devam ediyorum. Düşüncelerimin, savunduklarımın elbette arkasındayım ama dava açmasınlar diye daha dikkatli yazıyorum. Atatürk konusunda çok hassasım. Atatürk’e hakaret edene ben de küfür edeceğim. Küfür eden, heykeline saldıranlar var. AKP böyle olaylarda sessiz kalıyor.”

Haberde Gören’in, Atatürk heykeline saldıran bir kişi için Facebook’ta yaptığı paylaşıma da yer verildi: “Puşt, Mersin’e gel de ayaklarını kıralım senin.”

CHP, üyeleri olan Gören’in para cezasını ödemek için bir yardım kampanyası başlatmış. Ancak toplanan para, Gören’in cezalarından birini dahi ödemeye yetmemiş. Yardım kutusuna 50 kuruş ya da 1 lira atıldığını söyleyen Gören, bu duruma çok bozulduğunu şu sözlerle anlattı: “Gururum incindi. Parayı kabul etmeyeceğim. Sadaka istemiyoruz ki! Davalarıma avukat da istemiyorum. Ben kendimi savunurum. Savunamazsam da ölene kadar hapis yatarım, hiç umurumda değil. Beni korkutamazlar. Çünkü ben Atatük’ün kızıyım.”