Facebook, Covid-19 aşıları hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak

Sosyal paylaşım platformu Facebook, Covid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımları kaldıracağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, şirketin açıklamasında, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde ‘halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara’ yer verilmeyeceği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Covid-19 aşılarının mikroçip veya resmi aşı içeriği listesinde yer almayan herhangi bir şey içerdiğine dair yanlış iddiaları kaldıracağız. Bu, aşıların güvenliği, etkinliği veya yan etkileri hakkında yanlış iddiaları da içeriyor.”

Facebook’un, ABD’de Covid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.