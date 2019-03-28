Facebook, beyaz milliyetçiliği öven paylaşıma yasak getiriyor

Facebook, önümüzdeki haftadan itibaren ‘beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığa’ övgü ve destek içeren paylaşımların engelleneceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Facebook’tan yapılan açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren Facebook ve Instagram’da aşırı milliyetçi söyleme yasak konulmasının yanısıra terör örgütlerinin propagandasına engel olmak için de daha fazla çaba sarf edileceği belirtildi. Açıklamaya göre beyaz milliyetçiliği öven paylaşımlar yapan ve bu terimlerle ilgili arama yapan kullanıcılar aşırı sağcılarla mücadele eden bir derneğin internet sitesine yönlendirecek.

Reklam

Sosyal paylaşım sitesi, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırıları yapan saldırgan Facebook’ta canlı yayın yaptıktan sonra eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in başını çektiği liderler, Facebook’a ayrımcılık ve terör propagandasını engellemek konusunda daha fazla sorumluluk alma yönünde çağrı yapmıştı.

50 kişinin öldüğü saldırıların görüntüsü Facebook tarafından kaldırılana kadar 4 bin kez izlenmişti. Fransa’da yaşayan Müslümanları temsil eden bir sivil toplum örgütü Facebook ve YouTube’a saldırı görüntüleri nedeniyle dava açmıştı.