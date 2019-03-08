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Yaramazlara biraz batar!

Facebook aşı karşıtı içerikleri kısıtlayacak

Facebook, aşı karşıtlığına ilişkin ‘yanlış bilgiler’ aktarılan içerik ve duyuruların yasaklanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Şirket söz konusu yeni politikasını Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin verilerine dayandırdı.

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Facebook, önlemler kapsamında, söz konusu içerik ve duyuruların yer aldığı sayfların azaltılacağını ve platformdaki arama motorunda ilgili aramalarda bunların öneriler kısmında yer almayacağını duyurdu.

Aşı karşıtlığına ilişkin içerikler Instagram’ın ‘Keşfet’ bölümünden de kaldırılacak.

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