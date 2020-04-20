Facebook, ABD’deki karantina karşıtı eylemlerin paylaşımını yasakladı

Sosyal medya uygulaması Facebook, ABD’nin bazı eyaletlerinde Covid-19 karantinalarına karşı düzenlenen protesto paylaşımlarını sitesinden kaldırdı.

Fotoğraf: Reuters

Nebraska, New Jersey, California gibi eyaletlerde salgınla mücadele kapsamında yapılan evde kalma çağlıları ve uygulanan karantina tedbirlerine karşı protestolar düzenleniyor.

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Facebook ise karantina karşıtı eylemlere ilişkin paylaşımları yalnızca ABD’nin politika ve uygulamalarıyla birebir ters düşmesi durumunda kaldıracağını açıkladı.

Eyaletlerde belirli kısıtlama ve karantina önlemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla Facebook, sosyal mesafe kurallarını ve halk sağlığını ihlal eden eylemlere ilişkin paylaşımları kaldırma kararı aldı.

Şirketin sözcüsü Andy Stone, eyaletlerdeki valiliklerle yakından çalıştıklarını ve uygulamalara dair bilgi talep ettiklerini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Devlet tarafından yasaklanmadığı sürece eylemlerin Facebook üzerinden organize edilmesine izin veriyoruz. Fakat açıklanan sosyal mesafe kurallarını ihlal eden eylemlerin paylaşımlarına müsaade edemeyiz.”