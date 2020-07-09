Fabrikanın sahibi kendi hariç herkesi sorumlu tuttu: Kontrol bende değil

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, buna neden olduğu ileri sürülen çeşitli konularda kimya mühendisleri, iş güvenliği uzmanları, müdür ve işçilerin sorumlu olduğunu savunarak, “Kontrol ve sorumluluk bende değil. Yaklaşık üç-dört yıldır fabrikaya nadiren gelirim” dedi.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 15 dönüm alana kurulu fabrikada, 3 Temmuz’da meydana gelen patlamalarda yedi kişi ölmüştü. Olayla ilgili sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.B., ustabaşı E.Ö. ile H.A.V ve fabrikanın sahibi Coşkun tutuklanmıştı.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre Coşkun savcılıkta ifade verdi.

Coşkun, patlamaya barutun stok yapılmasının neden olduğu iddialarına şöyle yanıt verdi: “Barutu stoklama şansımız yoktur. Kanuni sınırlaması vardır.”

Ancak Coşkun ifadesinin devamında depolarda ne kadar malzeme olduğunu bilmediğini, bunun depocuların görevi olduğunu söyledi.

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‘Corona’ sürecinde işlerin yavaşlatılarak, malzemelerin depoya kaldırıldığını ifade eden Coşkun, “Bu süreçte üretilen malzemenin hangi depoya konulduğunu depocular bilir. Hangi depoda ne kadar iyi mal, malzeme vardı, bunu ben bilmiyorum. Ne kadar ürün stoklandığını da bilmiyorum. Ancak çok aşırı bir yığılma olmamıştır” dedi.

‘Tazminat peşine düştü‘

Fabrikadaki yetkililerin işçilerin daha fazla üretim yapması için baskı yapıldığı yönündeki beyanlarına da değinen Coşkun, şu ifadeleri kullandı: “İşçilere baskı yapılmaz. Herkesin üreteceği mal standarttır. Bu iddialar, medyanın veya müştekilere tazminat davalarında vekillik etmek isteyen avukatların ve sigorta şirketlerinin yönlendirmesi sonucu verdikleri ifadelerdir. Kulağımıza vefat eden Ramazan Kor’un ailesinin daha cenazeyi almadan tazminat peşine düştüğü duyumları geldi.”

‘En son beş sene önce katıldım’

İşçilerin gerektiği kadar malzeme tuttuğunu öne süren Coşkun şunları söyledi: “Bunun, belirlenmesinin sorumluları ise kimya mühendisleri ve iş güvenliği uzmanıdır. Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir. Bu hususta iş güvenliği ve sorumlu müdür deftere yazmış ise de bana iletmemiştir. Ayrıca defter önüme gelmemiştir. Gelseydi zaten imzam olurdu. Yapılan iş güvenliği toplantısına en son dört-beş sene kadar önce katılmıştım. Bundan sonra toplantılara katılmadım çünkü fabrikanın işveren vekili A. hanımdır. İmza yetkisi ondadır. MÜSİAD başkanı olduğum için çok yoğunum. Yaklaşık üç-dört yıldır fabrikaya nadiren gelirim. İş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt’un tespitleri varsa çalışmaya neden devam etti ya da neden durumu deftere yazmadı. Çalıştığı sürece de bana herhangi bir eksiklik bildirmemiştir. Ayrıca fabrikada yılda üç-dört denetim yapılırdı. Kesinlikle bize denetimden önce haber gelmezdi.”