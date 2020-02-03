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Yaramazlara biraz batar!

Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz, kaplamanın kırılması sonucu zemine düşerek, yaşamını yitirdi. 

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi’nde bulunan makine üretim fabrikasında meydana geldi.

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Fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz, plastik kaplamanın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten fabrikanın içine düştü.

İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çetin Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, fabrikada inceleme yaptı.

Polisin çalışmasının ardından Korkmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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