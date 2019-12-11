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Yaramazlara biraz batar!

Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol eden işçi Tugay Engin, altı metre yükseklikten düştü.

Fotoğraf: DHA

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde makine üretimi yapan bir fabrikada bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Olukları kontrol etmek için fabrikanın çatısına çıkan Tugay Engin, dengesini kaybedip altı metre yükseklikten beton zemine düştü.

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Engin, mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tugay Engin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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