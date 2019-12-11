Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’deki insan hakkı ihlallerini

önlemek konusunda çok kötü sınav verdiği bir dönem yaşadık. AİHM birçok başvuruda tedbir taleplerini reddederek etkili olmayan iç hukuk yollarını adres göstererek hükümete ihlallere devam etmesi için neredeyse açık çek verdi.