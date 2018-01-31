Fabrikalar şüpheli: Sarımsaklı sahili siyaha büründü

Balıkesir’in dünyaca ünlü Sarımsaklı sahili, fabrika atıkları nedeniyle siyaha büründü.

Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği yönetim kurulu üyesi Halil Coşkun, sahile dökülen Nikita deresine direkt olarak fabrika veya zeytin sıkım yerlerinden zeytin karasuyu deşarj edildiğini söyledi.

Reklam

Kirliliği ihbar ettiklerini, sorunun kaynağının tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Coşkun, zeytin karasuyunun turizmi baltaladığını, denizi kirlettiğini ifade etti.

Coşkun şöyle devam etti: “Canlıların yok olmasına neden olabilecek bir kirlilik söz konusu. Çevre derneği olarak bu konunun takipçisi olacağız. Sarımsaklı’nın turizme çok büyük katkısı var. Burada yatırım yapan turizm şirketleri, bu görüntü sonrası insanları buraya nasıl davet edecek merak ediyoruz. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanlar için sağlıklı bir ortam oluşturulmuyor ve deniz yok ediliyor. Bu karasu atıklarının bir an önce durdurulması gerekiyor. Nikita deresi üzerindeki fabrikaların deşarj noktalarından örnekler alınarak, özellikle hafta sonları kontrol edilip bu deşarjın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu bir hastalık nedenidir, çevre kirliliği felaketidir. Doğada bu şekilde yıkıcı kirletmelerin önüne geçmek zorundayız.”

‘Tespit edemedik’

Son olarak görülen kirliliğin ardından bir kişinin BİMER’e şikayet dilekçesi yazdığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, haftada bir rutin denetim yapılan bölgede 17 Ocak günü de bir denetim gerçekleştirildiğini, zeytin sezonunun sonu olması nedeniyle kapalı olan fabrikalar dışında yaklaşık 10 fabrikada inceleme yapıldığını belirtti.

Bölgede aşırı yağışlara bağlı sel görüldüğü, Nikita deresinin tabanında 10-20 yıldır biriken tortunun denize ulaştığı, yarım metreye ulaşan zeytin karasuyu posasına derede ve denizde rastlandığı bildirildi. Ancak kaçak deşarj ihbarları alınmasına karşın fabrikalardan herhangi bir kaçak deşarj tespit edilmediği öğrenildi.

Bu arada, DSİ 25’inci Bölge Müdürlüğü’nün Nikita deresi ıslahını programa aldığı ve ıslah yapıldığı takdirde kaçak deşarj konusunun netlik kazanacağı belirtildi.

Balık ölümleri

Nikita deresinde 27 Eylül 2013’te toplu balık ölümleri görülmüştü.

Derede arsenik miktarının çok yüksek çıkmasına rağmen kirletici kaynaklar tespit edilemiyor.

Balık ölümlerinin görülmesi üzerine üzerine dönemin gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürü, dere çevresinde 50’ye yakın fabrika olduğunu belirterek üst mevkilerin konuya el atması gerektiğini, bunun yerel ölçekli bir iş olmadığını söylemişti. Numunelerin gönderildiği İzmir Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünden gelen raporda dere suyunda 307 mg/l arsenik bulunduğu belirlenmişti.

Zeytinyağı fabrikalarında, zeytin sıkma işlemi sırasında atık olarak ortaya çıkan ve sulardaki hayvanların, topraktaki bitkilerin ölümüne neden olan zeytinyağı karasuyu sorunu dünyadaki pek çok ülkeyi etkiliyor.