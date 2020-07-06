Havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı yediye yükseldi

Sakarya valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının yedi olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti.

Fotoğraf: AA

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da patlama olmuştu.

Reklam

Yedi can kaybının yanısıra 116 kişi de yaralandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7’nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”