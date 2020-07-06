Fabrikadaki patlama sonrası gözaltına alınan dört kişi adliyede

Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası gözaltına alınan dört kişi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da patlama meydana gelmiş, altı kişi hayatını kaybetmiş, 117 kişi de yaralanmıştı.

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AA’nın haberine göre, ilçe jandarma komutanlığında gözaltında tutulan bir sorumlu müdür ile iki ustabaşının işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrası üç kişi adliyeye sevk edildi.

İşlemleri daha sonra tamamlanan iş güvenliği uzmanı da ilerleyen saatlerde adliyeye götürüldü.