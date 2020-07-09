Fabrikada patlamayan havai fişekler imha edilirken patladı; üç asker hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz’daki fabrika faciasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Taş ocağındaki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı, üç askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı’nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek’te, 3 Temmuz Cuma günkü patlamada patlamayan havai fişekler ve diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüyor.

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Habertürk TV’de konuşan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamada iki askerin hayatını kaybettiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ise yine Habertürk TV’de şöyle konuştu: “Patlama olduktan sonra olay yerine gittiğimde büyük bir kamyonun arkasında yaralılar olduğunu gördüm. Araç paramparça olmuş. Yaralılar arasında askerler de vardı. Jandarma patlamayan patlayıcıları kontrollü olarak patlatmak için imha yerine getirdiğinde olay meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans geldi.”

Son olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ölü sayısını üç olarak verdi: “Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada üç şehidimiz, altı yaralımız var.”

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3 Temmuz’da meydana gelen patlamalara ilişkin sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.B., ustabaşı E.Ö. ile H.A.V ve fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun tutuklanmıştı.

Firma çalışanları ifadelerinde, denetimlerin hakkıyla yapılmadığını, depolarda olması gerekenden fazla mal stoklandığını belirtirken, fabrika sahibi Coşkun, dört-beş yıldır işletmeyle fazla ilgilenmediğini sorumluluğun kendisinde değil çalışanlarda olduğunu öne sürmüştü