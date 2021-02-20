Fabrikada patlama: Bir işçi hayatını kaybetti, altısı yaralandı

Bursa’da bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada, bir işçi hayatını kaybetti, dördü ağır altı işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

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Büyük gürültüye neden olan patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.

Patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. İşçilerden Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) ise yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.