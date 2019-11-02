Fabrikada iş kazası: 2 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, bir fabrikadaki çelik konstrüksiyon inşaatında çalışan iki işçi, bindikleri sepetin yan dönmesi sonucu üç metreden beton zemine düştü. Biri ağır olan yaralılar tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 11:00 sıralarında otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikanın Yeniköy Yolu üzerindeki tesislerinde meydana geldi.

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Alınan bilgilere göre, fabrikada taşeron olarak çalışan Mehmet Sarıdaş (60) ve Enes Talha Coşar (21) çelik konstrüksiyon inşaatı için sepetli araçla üç metre yüksekliğe çıktı. Ancak bu sırada belirlenemeyen bir nedenle işçilerin olduğu sepet yan döndü ve işçiler, beton zemine düştü.

Durumu ağır olan Mehmet Sarıdaş’ın yolda duran kalbi, doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. Sarıdaş daha sonra beyin kanaması teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bacağında kırık bulunan Enes Talha Coşar ise Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.