Fabrika yatırımı beklenen Volkswagen Manisa’da şirket kurdu

Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa’da 943 milyon 500 bin lira sermayeli ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ kurdu.

Fotoğraf: Ticaret Sicil Gazetesi

Bugünkü Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan 27 Eylül tarihli tescil belgesine göre yeni şirket ‘otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek’ amacıyla kuruldu.

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Şirketin yönetim kurulu başkan vekilliğini ilk üç yıl için 1996 yılından bu yana Volkswagen’da farklı görevlerde çalışmış ve son olarak Slovakya Volkswagen’de CFO olarak görev yapan Jens Kellerbach üstlenecek. Kellerbach bu görevi şirketin Çin’deki kuruluşu FAW Volkswagen’in Başkan Yardımcısı Jürgen Dr. Unser ile birlikte müşterek yürütecek.

DW’de yer alan bir habere göre Avrupa Parlamentosu’nda bir grup parlamenter şirketin yatırım kararında ‘Türk devletinin 40 bin araç garantisi ve 400 milyon avroluk teşvik verme taahhüdünün’ etkili olduğunu iddia etti. Bu koşulların devlet teşvikleriyle ilgili AB düzenlemelerine uymadığını belirten parlamenterler, AB Komisyonu’ndan söz konusu teşviklerin AB kurallarına uygunluğunu incelenmesini talep etti.

Tesisin Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratması bekleniyor.