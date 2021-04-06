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Yaramazlara biraz batar!

Fabergé yaparsa: 18 milyon liraya Daenerys’in ejderha yumurtası

Yumurta biçimindeki tasarımlarıyla ünlü mücevher markası Fabergé, ‘Game Of Thrones’ dizisindeki ‘Daenerys’ karakterinin ejderha yumurtalarından ilhamla yarattığı ürün, 1.6 milyon sterlinden (18 milyon lira) satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: Fabergé

George R. R. Martin’in kitaplarından uyarlanan ve bir televizyon fenomenine dönüşen ‘Game of Thrones‘ dizinin baş karakterlerinden, ‘ejderhaların annesi‘ olarak bilinen ‘Daenerys’in yumurtaları senaryonun figürlerinden biriydi.

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1842’de Rusya’da kurulmuş, çarlar için yaptığı göz kamaştırıcı yumurtalarıyla tanınan Fabergé, diziden ilhamla, ejderha yumurtaları tasarladı.

Fabergé’nin baş tasarımcısı Liisa Tallgren ve dizinin kostüm tasarımcısı Michele Clapton bu özel ürün için birlikte çalıştı.

Türünün tek örneği sembolik ‘Daenerys’ ejderha yumurtaları karakterin kostümlerine ve hikayenin gelişimine göndermeler içeriyor.

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Elmasla kaplı mor ve gümüş kabuğu dikkat çeken yumurta kristal bir tabana oturtulmuş.

Dizinin yayınlanışının 10’uncu yılı şerefine hazırlanan bu özel tasarıma sahip olmak için Iron Bank’ten (Demir Bankası) kredi çekmeniz gerekebilir!

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