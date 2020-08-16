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Yaramazlara biraz batar!

F1 İspanya’nın şampiyonu Hamilton: En fazla podyuma çıkan pilot rekorunu kırdı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın altıncı yarışı İspanya Grand Prix’sinde, Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Fotoğraf: Reuters

Sezonun altıncı mücadelesi, Barcelona kentindeki 4.6 kilometrelik Katalonya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapıldı.

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Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun dördüncü birinciliğine ulaştı.

Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk üçte bitiren Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi.

Hamilton’ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.

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Sezonun yedinci yarışı Belçika’da 30 Ağustos’ta yapılacak.


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