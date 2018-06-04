F-35’ler için resmi davet geldi: 21 Haziran’da teslimat töreni

ABD merkezli Lockheed Martin firması, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını teslim alması için davet gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen ve Senato’nun onayını bekleyen yasa tasarısı Türkiye’nin ABD’de üretimine başlanan F-35 savaş uçaklarını satın alabilmesini Kongre’nin özel onayına tabi tutuyor. Bu bağlamda Türkiye’nin daha önce taahhüt edilen 21 Haziran tarihinde F-35’i teslim alıp alamayacağı tartışmalı hale gelmişti.

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Habertürk’ün haberine göre, F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin, Türk makamlarına gönderdiği resmi davet yazısında, “Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth’ta gerçekleştireceğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni’nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi. Davet yazısında, 21 Haziran günü önce resepsiyon, ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi. Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak.