F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

F-35 savaş uçaklarını üreten ABD’li Lockheed Martin firmasının CEO’su Marillyn Hewson, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alması halinde F-35 programından çıkarılarak uçak teslimatının durdurulabileceğini hatırlatarak, “Ankara’nın uçaklarını kolayca başka müşterilere satabiliriz” dedi.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

ABD Türkiye’nin S-400 hava savunma füzelerini satın almasını istemiyor. ABD uyarılara rağmen Türkiye’nin S-400’leri teslim alması halinde F-35 savaş uçağı projesindeki rolünün tehlikeye gireceğini de belirtiyor.

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Türkiye’nin uzun vadede yaklaşık 100 uçak siparişi vermesi beklenirken, bugüne kadar Türkiye’ye teslim edilen dört uçak ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde bulunuyor.

Defense One’ın haberine göre, Lockheed CEO’su Hewson, ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımının şirketin işlerinde önemli bir aksamaya neden olmayacağını söyledi.

Hewson, Türkiye’ye her sene sekiz adet F-35 teslim etmeyi planladıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Bu kaydadeğer bir uçak sayısı değil, şayet yaptırım uygulanır ve uçakları şimdi veya daha sonra teslim alamazlarsa yeri doldurulur. Aslında birçok ülke şöyle diyor: ‘Biz onların yerini alırız.’ Diğer ülkeler uçakları gerçekten istiyor. Türkiye bakımından bunun bize etkisi olacağını düşünmüyorum.”

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Türkiye’nin yerini dolduracak diye bahsedilen ülkelerin Japonya ve Polonya olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu haftaki Japonya ziyaretinde Tokyo’nun 150 adet F-35 alma planlarıyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da geçen salı günü attığı bir tweette ülkesinin 32 adet F-35 almak istediğini açıklamıştı.