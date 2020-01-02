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Yaramazlara biraz batar!

F-35’e parça üreten Türk şirketler Bulgaristan’da yer bakıyor

F-35 savaş uçağı programı için üretim yapan Türk savunma sanayi şirketlerinin ABD’nin yaptırım kararlarına karşı fabrikalarını Bulgaristan’a taşımayı düşündüğü öne sürüldü.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre konuya yakın kaynak, başta Eskişehir’de üretim yapan Alp Havacılık olmak üzere şirketler Bulgaristan’da yer baktığını söyledi. Alp Havacılık dışında birkaç firmanın daha Bulgaristan alternatifini değerlendirdiğini belirten kaynak, buna hükümetin de olumlu yaklaştığını söyledi.

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Kaynak şöyle konuştu: “Zaten ambargo ülkeye geldi, firmalar ambargolu değil. Dolayısıyla Türkiye yerine Bulgaristan’da üretim bugüne kadarki kazanımların kaybedilmemesi açısından önemli.”

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım çağrısını da içeren 2020 savunma bütçesini 21 Aralık 2019’da imzalamıştı. Tasarıda, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatı yasaklanıyor. Tasarının ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında öngörülen yaptırımları da devreye sokacağı ve bunun üretim faaliyetlerine dair anlaşmaları da etkileyeceği belirtiliyor.

Türk firmaların F-35 savaş uçakları için 937 parça ürettiği kaydedilirken, firmalar hakkında şu bilgiler verildi:

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Kale Havacılık: Uçakların gövde, kanat, iniş takımı ve kokpiti için 500 farklı parça üretiyor.

TUSAŞ-TAI: F-35A orta gövde üretiminde tedarikçi.

AYESAŞ: F-35 uçağının füze uzaktan kumanda arabirimi ve panoramik kabin ekranının elektronik kartlarının üretiminde yer alıyor.

ASELSAN: F-35 uçaklarının elektro optik hedef sisteminin parçalarını geliştiriyor.

ROKETSAN-TÜBİTAK: Uçakta dahili olarak kullanılacak hassas güdümlü stand-off füzesinin geliştirme, entegrasyon ve üretimini yürütüyor.

MİKES AŞ: F-35’in elektronik bileşen ve parçalarını üretiyor.

Alp Havacılık: Uçak gövdesi yapısal parçaları ve asambleleri, iniş takımı bileşenleri ve motor için titanyum entegre kanat rotorları üretiyor.

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