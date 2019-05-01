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Yaramazlara biraz batar!

F-35A’lar ilk kez savaş görevinde: Irak’ta IŞİD’i vurdu

F-35A tipi uçaklar ilk kez Irak’ta savaş görevine katıldı.

Fotoğraf: Amerikan Hava Kuvvetleri

Amerikan Hava Kuvvetleri’ne bağlı Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü, Irak’ın kuzeyinde IŞİD hedeflerine yönelik saldırılarda iki F-35A tipi savaş uçağı kullandığını bildirdi.

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Hill Hava Üssü’nden yapılan yazılı açıklamada, 388 ve 419’uncu avcı filolarına bağlı iki uçağın, Hamrin dağlarında IŞİD’e ait tüneller ve silah depolarını vurduğu kaydedildi.

Fotoğraf: BBC Türkçe

Açıklamada uçakların 15 Nisan’da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Zafra Hava Üssü’ne gönderildiği bilgisi yer aldı.

ABD daha önce de Afganistan’da dikey iniş kalkış yapabilen F-35B tipi uçaklarla saldırı düzenlemişti.

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Trump onayladı, Türkiye’ye teslimat durdu

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Ancak son olarak, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar tasarısını onaylamıştı.

Tasarıya göre ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

Rapor 1 Kasım’da

1 Kasım’a kadar hazırlanması beklenen bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Uçakların teslimatı ve Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasına ilişkin kararların bu raporun sonucunda şekillenmesi planlanıyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması ABD’nin tepkisine yol açarken, Washington ile Ankara arasındaki gerilimi artırmıştı.

ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken, Türkiye Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini öne sürüyor.

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