Ezidi kadın, kendisini alıkoyan IŞİD’liyle Almanya sokaklarında karşılaştı

Ezidi bir kadın, 2014’te kendisini esir alan IŞİD’liyle Almanya sokaklarında karşılaştı. “Bir daha Almanya’ya dönmeyeceğim” diyen kadın, durumu yetkililere bildirip Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) gitti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İngiliz Times gazetesinin KBY merkezli Bas News’e dayandırdığı haberde kadının 2014 yılında Irak’ın kuzeyinde tüm ailesiyle birlikte IŞİD tarafından kaçırıldığı belirtildi.

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O dönem 15 yaşındaki Ta’lo, başka aile üyeleriyle birlikte örgüt tarafından Musul’da satıldı. Ta’loyu 100 dolara satın alansa Abu Humman adlı, Suriyeli bir başka IŞİD mensubuydu.

Üç yıl boyunca örgütün elinde tutulduğunu, Musul’dan Suriye’ye götürüldüğünü, İslam’a geçmeye, günde beş vakit namaz kılmaya ve Kuran’ı Arapça olarak ezberlemeye zorlandığını belirten kadın “Bunların hepsini yaptım çünkü beni incitmeyeceğine söz vermişti. Ama 10 aydan fazla süre boyunca bana her gün tacizde bulundu” dedi.

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Ta’lo, daha sonra bulunduğu yerde kaçmayı başardığını, 14 saat yürüyerek Sincar Dağı’na ulaştığını, sonra da mülteci statüsüyle Almanya’ya gittiğini anlattı.

IŞİD’li de mülteci statüsünde

Ezidi kadın, geçen şubat ayında kendisini 100 dolara satın alan ve tacizde bulunan Suriyeli IŞİD’linin, Stuttgart kentinde bir anda karşısına çıktığını söyledi.

IŞİD’liyi görünce donup kaldığını, dilinin tutulduğunu aktaran kadın şöyle devam etti: “Yüzüne dikkatlice bakınca donup kaldım. Bu, aynı korkunç sakal ve çirkin yüzüyle Abu Humam idi. Almanca konuşmaya başlayıp bana ‘Sen Ashwaqsın değil mi?’ diye sorduğunda dilim tutuldu. ‘Ben Abu Humamım. Bir süre benimleydin. Hayatta olduğunu, kiminle yaşadığını ve ne yaptığını biliyorum’ dedi.”

Genç kadın, bu karşılaşmanın ardından hemen kaçtığını, yaşadıklarını kardeşine, polise ve göçmenlik ofisini anlattığını belirtti.

Ta’lo’nun aktardığına göre polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden Humam’ın kimliğini tespit etti ancak adamın da ülkede mülteci statüsüyle bulunması nedeniyle hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi.

Haberde, Ta’lo’nun daha sonra Almanya’dan ayrıldığı ve KBY’ye giderek babasıyla yaşamaya başladığı aktarıldı.