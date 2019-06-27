Ezhel’in üçüncü uyuşturucu davası da sonuçlandı: 20 ay hapis

Ezhel olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, ‘uyuşturucu madde’ kullanmak suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. İpekçioğlu, cezası beş yıl süre ile ertelendiği için hapse girmeyecek.

Ezhel’in annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. Fotoğraf: DHA

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Ercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu savunmasında uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

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Hakim Rana Yazlık’ın kanında uyuşturucu madde tespiti yapıldığını hatırlatması üzerine İpekçioğlu, “Çok sık yurt dışına gidiyorum. Avrupa’da bulunduğum ortamlarda, stüdyoda kullanan şahıslardan dolayı uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Ben uyuşturucu kullanmadım” diye konuştu. Evindeki aramalarda da uyuşturucu bulunmadığını söyleyen İpekçioğlu, suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı.

‘Hollanda’da dumana maruz kaldı’

İpekçioğlu’nun avukatı Fuat Ekin, Hollanda’da esrarın serbest olduğunu belirterek, müvekkilinin buradaki kafelerdeki müşterilerin kullandığı esrarın dumanına maruz kaldığını, kanında bu nedenle çok düşük miktarda uyuşturucu tespiti yapıldığını söyledi. Avukat Ekin, müvekkilinin uyuşturucu madde bulundurmadığını ve kullanmadığını söyledi.

Mahkeme, savcının beş yıl hapsini istediği Sercan İpekçioğlu’nu ‘uyuşturucu madde’ kullanmak suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 5 yıl süre ile erteledi. Ezhel hapse girmeyecek ancak aynı suçu beş yıl içinde bir kez daha işlemesi durumunda infaz mümkün olacak.

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İki davadan beraat etmişti

İpekçioğlu hakkında daha önce de şarkılarında kullandığı sözler ve görseller nedeniyle ‘uyuşturucu madde kullanımını özendirme’ suçundan iki ayrı dava açılmış, her iki dava da beraat ile sonuçlanmıştı.

Duruşma çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan İpekçioğlu, bu nedenle birçok kez ifade verdiğini belirterek, “Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum” dedi. İpekçioğlu adalete güvendiğini söyledi.



