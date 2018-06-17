Ezan ve yalan polemiği: CHP’li Özel, AKP mitingleri için geciktirilen ezanları sıraladı

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ‘AKP mitingleri nedeniyle ezanların geç okutulduğu’ yönündeki sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Yalan” diye karşılık vermesine ezanın geciktirildiği olayları sıralayarak yanıt verdi. Özel, Bozdağ’dan özür dilemesini istedi.

Özel, katıldığı bir televizyon programında, ‘AKP mitingleri nedeniyle ezan geç okutuluyor’ iddiasında bulundu. Özel’in bu sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan” diye açıklama yaptı.

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Özel, beraberindeki CHP Manisa 10’uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ile birlikte basın açıklaması yaparak Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a yanıt verdi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasındaki basın açıklamasında Özel, ezanların geç okutulmasıyla ilgili olarak Manisa’dan örnek verdi.

Milletvekili Özel, şunları söyledi: “Açıklamaya gerçekten şaşırdık. Öncelikle Manisa’dan örnek verelim. Manisa’daki tüm yerel muhabirler ve cami cemaati biliyor ki AK Partili Cumhurbaşkanı ya da Başbakan Manisa’ya geldiğinde benzer durumlar çok yaşandı. Erdoğan, 3 Kasım 2017 tarihinde toplu açılış töreni için Manisa’ya geldi. Ancak, gelişi gecikince, 10-15 dakika süreyle ezanın okutulması bekletildi. Gecikmeli okunan ezandan sonra Manisa Hatuniye Camii’nde cuma namazına girdi. Bunu Manisa’nın hepsi biliyor. Ama diyorlar ki ‘Yok böyle bir şey.’ Bu sadece Manisa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında konuşulan bir hadise.”

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‘Erdoğan’ın ezan geciktirme rekoru 50 dakika’

Özel, ezanın geç okutulmasına ilişkin şu olaylardan örnekler verdi:

– “Rekor 15 Mayıs 2015 günü Kırıkkale Nur Camii’nde yaşanmış. Erdoğan, cuma namazına 50 dakika geç geliyor. Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor. Erdoğan’ın rekoru bu. Bu rekorun yarısı kadar Davutoğlu’nu haber yapıyorlar.”

– “Bu kez 18 Mayıs 2015 günü Erdoğan’dan üç gün sonra Davutoğlu, Karaman’da miting konuşmasının tamamlanması bekleniyor. Davutoğlu’nun konuşması sürüyor. Ezan tam 25 dakika geç okunuyor.”

– “14 Şubat 2015 tarihinde, Sivas’ta dönemin Başbakanı cuma namazı için Ulu Cami’ye 7 dakika geç gidiyor, bu nedenle de ezan 7 dakika geç okutuluyor.”

– “6 Şubat 2015’te Bursa Ulu Cami’de gecikme 10 dakika. 2007’de Denizli’de Ağalar Camii’nde gecikme 15 dakika.”

– “2002 yılında cumhurbaşkanı, başbakan değilken parti genel başkanıyken Ankara Siteler de 7 dakika.”

– “2007 yılında cuma namazı Kasımpaşa’daki Piyale Camii’nde kılacak, ezan 10 dakika geciktiriliyor.”

– “22 Mayıs 2009’da Kocaeli’ndeki törende Fidanlık Camii’nde konuşma uzadığı için ezan 20 dakika geç okutuluyor. Sayısız örnek var. Şimdi bunlara inanmaya bilirler. Ama bir de gerçek var. Bunların hepsi gazete haberi. İnternet sitelerinde var. Tekzip edilmemiş. Yalanlanmamış. Hakkında herhangi bir şey yayınlanmamış.”

2015 yılında AKP mitinginde ezanın geç okutulması iddiasıyla ilgili olarak MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar’ın açıklamasından örnek gösteren Özel, şunları kaydetti: “Hadi bana inanmıyorsunuz ama ittifak ortağınıza inanın. MHP’nin Karaman Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar açıklama yapıyor. Sakın sanmasınlar o zaman MHP’lidir şimdi İYİ Parti’ye gitmiştir. Hala şu an kendisi MHP ilçe başkanlığı görevine devam ediyor. ‘Cumhur ittifakı‘nın yanında duruyor. ‘AK Parti mitingi nedeniyle ezan geç okundu’ demiş. İddialarını sıraladıktan sonra Ünüvar, Musualla Camisi’nde üç cenaze vardı. Doğal olarak cenaze namazı da geç kılındı. Aldığım bilgiye göre Karaman Müftülüğü tarafından ezanın geç okutulması ile ilgili cep telefonuna mesaj gönderilmiş, ‘Ezanı geç okuyun. Kur’an okuyarak zaman geçirmeye çalışın’ demiş. Ardından gazeteciler gidiyorlar ve müftüye soruyorlar. Karaman İl Müftüsü Nuri Değirmenci konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söylüyor. Yani Müftü Değirmenci, ‘Böyle bir şey olmadı’ demiyor. Bu olay yaşandığında, 2015 yılında MHP tepki gösteriyor. Ama aynı ilçe başkanı bugün yine Karaman’da gidip, kendisine bu açıklaması sorulabilir.”

Bekir Bozdağ’a: Çık özür dile

Özel, açıklamasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a da seslenerek, şunları söyledi: “Tüm televizyonculardan ve gazetecilerden bir kaydı dinlemelerini isteriz. Herkes araştırsın. 9 Haziran 2018. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da mitingi var. İkindi namazı 16.50’de okunuyor. Erdoğan 16.50’de kürsüde. Bütün televizyonlarda kaydı var. Biz ezan sesi duymadık. Eğer ezan sesi varsa, Erdoğan ezan sesini dinlemeden mitingine devam ediyor. Eğer ezan sesi yoksa yine aynı olay yaşanmış. Bekir Bozdağ ya çık özür dile. Yalancılıkla itham ettiğin için özür dile. Bu yaptıklarınızı itiraf et ya da buradan sonra konuşacak hiçbir şey yok. Yalansa, sizin samimi Müslüman olduğunuz yalan. Yalansa sizin dini siyasete alet ederek söylediğiniz her şey yalan. Belgelerde, ittifak ortaklarınızın açıklamaları da var. Bakalım şimdi Bekir Bozdağ ne söyleyecek?”