Eyüp’te belediye Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı: İBB yetkilisi engel oldu

İstanbul’un Eyüp ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan Halk Ekmek büfesi AKP’li Eyüp Belediyesi tarafından kaldırılmak istendi.

ANKA’nın haberine göre, İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, kaldırılmaya çalışılan Halk Ekmek büfesi önünde Eyüp Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ile görüştü.

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Nama, kendisine büfenin kaldırılmasını yönünde emir geldiğini söyleyen zabıta görevlisine “Gözdağı vermeniz doğru değil. Ekiplerinizi buradan toplayın. Buranın tüm hizmetleri büyükşehir tarafından karşılanıyor. Buna müsaade etmeyiz. Zabıta müdürünüz size hukuksuz emir veremez. Büyükşehire ait bir alanda Eyüp Belediyesi tasarruf kullanamaz” dedi.

Nama, sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri ise “İBB’nin tasarrufunda olan, Eyüp-Karadolap Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Halk Ekmek büfemize Eyüp Belediyesi zabıtalarının hukuksuz müdahalesine izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle paylaştı.

İBB’nin tasarrufunda olan,

Eyüp – Karadolap Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Halk Ekmek büfemize Eyüp Belediyesi zabıtalarının hukuksuz müdahalesine izin vermeyeceğiz pic.twitter.com/uQOCWC5V8z — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) August 26, 2020

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Özgen Nama’nın tweetini “İBB vatandaşa sağlıklı ve ucuz ekmek veriyor. AKP zihniyeti ise engellemeye çalışıyor. Ne yaparsanız yapın, İstanbulluya hizmet vermemizi EN-GEL-LE-YE-ME-YE-CEK-Sİ-NİZ. Gideceksiniz!” sözleriyle paylaştı.