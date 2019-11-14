Eyüpsultan’da okul servisi devrildi, yedi çocuk yaralandı; sürücü olay yerinden uzaklaştı

Eyüpsultan’da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada yedi çocuk hafif şekilde yaralandı. Çocuklar devrilen araçtan çevredekiler tarafından çıkarılırken, sürücünün olay yerinden uzaklaştığı bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 17:30 sıralarında Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak’ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yedi çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.