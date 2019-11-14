Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eyüpsultan’da okul servisi devrildi, yedi çocuk yaralandı; sürücü olay yerinden uzaklaştı

Eyüpsultan’da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada yedi çocuk hafif şekilde yaralandı. Çocuklar devrilen araçtan çevredekiler tarafından çıkarılırken, sürücünün olay yerinden uzaklaştığı bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 17:30 sıralarında Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak’ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yedi çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.

Reklam

SON HABERLER

Gaziantep’te HDP il eş başkanı dahil 52 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te ‘terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları’ iddia edilen şüphelilere yönelik, HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...