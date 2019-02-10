EYT hareketi Ankara’da salona sığmadı: Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz

Ankara’da emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) diye bilinen kitlenin düzenlediği buluşmaya Türkiye’nin her yanından binlerce kişi katıldı.

Salonda toplantı yapılırken içeriye giremeyenler binanın önünde bekledi. Fotoğraflar: DHA

Emeklilik için şart olan pirim gün sayısını tamamladıkları halde, yasada öngörümen yaşa henüz gelmedikleri için hak sahibi olamayanların kurduğu yapılanmaya kısaca EYT deniyor.

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EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ‘EYT Buluşması’na katılmak isteyen kişiler Türkiye’nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Kitle, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne geçti. Çok sayıda EYT’li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Programa CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Dernek başkanı Gönül Boran Özüpak tek maçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz.”