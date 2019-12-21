EYP ve ‘Batı Nil Virüsü’ iki askerin hayatını kaybetmesine neden oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, perşembe günü el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç (22), kaldırıldığı Ankara’daki hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Siirt’in Eruh ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırmasından kaynaklanan ‘Batı Nil Virüsü’ enfeksiyonu ile rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman’ın da (28) hayatını kaybettiği açıklandı.

Uzman Onbaşı Ahmet Tunç (solda) ve Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman. Fotoğraflar: DHA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “19 Aralık 2019 tarihinde Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

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12 Eylül 2018 günü Siirt’in Eruh ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Irak-Başika-Gedük Üs Bölgesi’nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman daha sonra askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.