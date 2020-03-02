Eylül’ü okul bahçesinde ezerek ölümüne neden olan servis şoförüne üç ayda tahliye

İstanbul’un Avcılar ilçesinde ilkokul bahçesinde dokuz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. beş yıl hapis cezası aldı, tahliyesine karar verildi.

Fotoğraf: DHA

Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde, geçen 7 Kasım’da servis aracının çarptığı Eylül Mirzaoğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu servis şoförü Hüseyin Y., bugün ikinci kez hakim önündeydi.

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Şoför, bilirkişi raporunda asli kusurlu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Hüseyin Y.’nin aracı ile saat 12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği, manevra yaptığı sırada bahçede gezen Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ağır yaralanmasına, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamasına neden olduğu belirtilmişti. Olayla ilgili tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y., asli kusurlu olarak tespit edilmişti.

Servis şoförü duruşmada, kendisine nerede duracağı veya okul bahçesinde nasıl hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti beş yıl ceza verdiği sanığın, temyiz sürecini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.