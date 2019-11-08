Eylül’e çarpan servis şoförü tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde, sekiz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ölümüne neden olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Dün, şoför Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2’nci sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu’na çarpmış, aracın altında kalan öğrenci ağır yaralanmıştı. Öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

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Baba Mirzaoğlu: Okulun büyük ihmali var; davacıyım

Şoförle ilgili hukuki süreç başlatılırken Eylül’ün babası Cahit Mirzaoğlu okulun büyük ihmali olduğunu belirterek şunları söyledi: “Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım… Servis aracının okulun bahçesine girmemesi gerek. Okul bahçesinde Eylül gibi yüzlerce çocuk var. Bugün bana yarın başkasının başına da gelebilir. Yarın başka bir okulda da olabilir. Okulun içinde aracın ne işi var? Orada bir manevra yapar geri geri gelir ona çarpmaz başkasına çarpar. Bir de çarpmamış üzerinden geçmiş.”

Avukat olmak istiyormuş

Eylül’ün okulunu çok sevdiğini söyleyen Mirzaoğlu, “Kızım derslerinde çok başarılıydı. Altı kardeşler dört kızım var. Eylül en küçükleriydi. Avukat olmak istiyordu” dedi.

Cenazesi dün kaldırılmış

Eylül Mirzaoğlu’nun, dün Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, evine götürüldüğü ve düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenyurt, Kıraç Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.