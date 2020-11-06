Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar: Sanık Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eylül kaybolduktan sonra bölgede geniş bir alanda arama çalışması başlatılmıştı. Jandarmanın gözaltına aldığı Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit’in aracının yıkandığı belirlenmiş, arka koltuktaki kan örnekleriyle ailenin kan örnekleri uyuşmuştu. Eylül’ü arama çalışmalarına katılan Koçyiğit gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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Küçük kızın cansız bedeni, kayboluktan bir hafta sonra evine 2 kilometre uzaklıkta, babasının tarlasındaki elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunmuştu.

AA’nın haberine göre Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği belirlenen annesi Huriye Koçyiğit’in yargılandığı Ankara 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, Eylül’ün annesi Şerife ve babası Halil İbrahim Yağlıkara, taraf avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

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Mahkeme başkanı Türk bayrağını kaldırttı

Beyanlara geçilmeden önce SEGBİS odasında sanık Koçyiğit’in arkasındaki duvarda asılı olan Türk bayrağı, mahkeme başkanın talimatıyla kaldırıldı. Duruşma salonundaki izleyeciler başkanın talimatını alkışladı.

Savcı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Ardından savunma yapmaları için sanıklara söz verildi.

Uğur Koçyiğit, suçsuz olduğunu iddia etti. Huriye Koçyiğit de olay günü Eylül’ü görmediğini belirterek, “O gün pazara gitmiştim, bir dahlim yok. Kimse çocuk katil olmak istemez, suçsuzum” dedi.

Mahkeme heyeti, Uğur Koçyiğit’i, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan 30 yıl, ‘çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Söz konusu cezaları üst sınırdan veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi yapmadı.

Huriye Koçyiğit de ‘çocuğu kasten öldürmeye yardım’ suçundan 13 yıl 4 ay, ‘çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: AA

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara, adliye çıkışında karmaşık duygular içinde olduğunu, sevinç ile hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

Evlat acısının katlanılması zor bir duygu olduğunu dile getiren Yağlıkara şu ifadeleri kullandı: “Evladımı kaybettim, ona üzülüyorum. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına ise seviniyorum. Biliyorum ki evladım geri gelmeyecek ama en azından katilleri serbest gezmeyecek. Başka annelerin canı yanmayacak.”

Evladına duyduğu özlemin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Yağlıkara, “Yüce adaletimize teşekkür ediyorum. Çok şükür Rabbime meleğimin kanı yerde kalmadı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, hiçbir şeye benzemiyor” dedi.

‘Başka Eylüller ölmeyecek’

Baba Halil İbrahim Yağlıkara da ilk günden beri basının, sivil toplum kuruluşlarının ve avukatların kendilerini yalnız bırakmadığını, onların verdiği destekle ayakta kalmayı başardıklarını belirterek şunları söyledi:

“Eylül hiçbir zaman gelmeyecek ama başka Eylüller ölmeyecek, başka anne babalar yanmayacak, başka çocuklar katledilmeyecek ve tacize uğramayacak. Türkiye’ye örnek bir olay oldu. En başından beri adalete güveniyordum. “