Eylül rakamları: İşsiz sayısı da azaldı, istihdam da

Eylül dönemindeki işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 550 bin azalarak 4 milyon 16 bine geriledi. Oran da 1.1 puanlık azalışla, yüzde 12.7 olarak kayda geçti.

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TÜİK’in verilerine göre, eylüldeki istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıla göre 733 bin azalarak 27 milyon 707 bin oldu. İstihdam oranı böylece 2 puan düşüşle yüzde 44.1’e geriledi.

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İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azaldı, inşaat sektöründe 166 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.5’i tarım, yüzde 19.9’u sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat, yüzde 55.3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü ise geçen yıla göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak, 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3 puanlık azalışla yüzde 50.5 olarak kayda geçti.

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Kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yıla göre 3.8 puan azalarak yüzde 32.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.3 puan azalarak yüzde 20.3 oldu.

Genç işsizlikte durum

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.8 puanlık azalışla yüzde 24.3, istihdam oranı ise 2.4 puan azalarak yüzde 31.6 oldu.

Buna rağmen, işgücüne katılım yüzde 46’dan yüzde 41.8’e, istihdam oranı da yüzde 34’ten 31.6’ya düştü.