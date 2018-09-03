Eylül ayı kira artış oranı son 14 yılın en yükseğinde: Yüzde 18.78

Eylül 2018’de kira artış oranı yüzde 18.78 oldu. Bu rakam Mart 2004’teki yüzde 19.18’lik artıştan sonraki en yüksek oran.

Bir kira yılı dolduğunda ev sahipleri yeni dönem için kira artışını bu orana göre belirliyor.

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Kira artış oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı yıllık üretici fiyatları endeksine (ÜFE) göre hesaplanıyor. Artış oranına ulaşmak için son 12 aylık ÜFE rakamlarının ortalaması alınıyor. Borçlar Kanunu’na göre ev sahibi ÜFE’nin üzerinde kiraya zam yapamıyor.

TÜİK’in bugün açıkladığı ağustos verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları geçen ay yüzde 6.60 artarken, yıllık ÜFE yüzde 32.13 olarak hesaplandı.

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Buna göre son 12 ayın yıllık ÜFE ortalamasına göre belirlenen Eylül 2018 kira artış oranı yüzde 18.78 olarak belirlendi.

2018’in ilk dokuz ayında kira artış oranlarıysa şu şekildeydi:

Ocak: Yüzde 15.82

Şubat: Yüzde 15.66

Mart: Yüzde 15.50

Nisan: Yüzde 15.35

Mayıs: Yüzde 15.36

Haziran: Yüzde 15.80

Temmuz: Yüzde 16.57

Ağustos: Yüzde 17.41