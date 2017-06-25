Eylemin böylesi: Bayrama kuyrukta giren TIR şoförleri asfaltta yumurta pişirdi!

Avrupa’ya geçmek için geldikleri Edirne’de günlerdir kuyrukta bekleyen TIR’cılar durumu kızgın asfaltta yumurta pişirerek protesto etti.

Yüklerini Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya götürmek için Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR sürücüleri, tam üç gündür sıra bekliyor.

Öyle ki sınır kapısının önünde 20 kilometrelik kuyruk oluştu. Hal böyleyken sürücüler de ailelerinden uzakta Ramazan Bayramı’na girmiş oldu.

Duruma isyan eden bazı şoförler de 35 dereceyi bulan sıcakta asfaltta yumurta kırarak durumu protesto etti. TIR sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tesis de bayram nedeniyle kapalı.

Şoförler çok dertli

Almanya’ya gitmek iki gündür bekleyen Murat Tunç, “Bizim gümrükte sorun oluyor kapı çok yavaş çalışıyor. Burada perişan halde bekliyoruz. Bize kimse bir şey söylemiyor. Sınırda araçlarımıza ‘mülteci binmesin’ diye uyamıyoruz. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Diğer bir TIR sürücüsü Gökhan Metin de yetkilere seslendi: “Bayrama kuyrukta girdik. Hava çok sıcak ekmek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız tesisler alışveriş yerleri kapalı. Tuvalet yok burada, sıralar da bitmiyor. En azından tenekenin içinde yaşam mücadelesi veren bize yetkililer çare bulsun.”

İstanbul’dan aldığı mobilya yükünü Belçika’ya götürmek için yola çıkan Bilal Çayır da yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Yetkililerden seyyar barakalar kurulup tuvalet banyo gibi temel ihtiyaçlarını insan gibi giderebilecekleri imkanların sunulmasını istiyoruz. Sorunumuz büyük, hepimizin derdi aynı. Bize Türk yetkililer sahip çıkmıyor. İki taraf bir birlerini suçluyor ama olan bize oluyor. Bayramda burada aç susuz bekliyoruz. Biz normalde sınır geçmemiz gerekiyordu, öyle hesaplıyorduk. Tuvalet yok, banyo yok, ekmek-aş yok. Açlıktan öleceğiz neredeyse. Burada kimse bize sahip çıkmıyor. Kimse ne olduğunu da bize söylemiyor, burada bekliyoruz. Burada yetkililerden çok şey istemiyoruz, insan gibi tuvalet ve genel ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz şeyler istiyoruz.”

Yetkililer kuyruğun Bulgaristan tarafının yavaş işlem yapmasından kaynaklandığını savundu.

Öte yandan Bulgaristan’a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli’de de TIR kuyruğu 10 kilometreyi geçti.