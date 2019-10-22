Eylemde yaralanan iki öğretmen için AYM’den çifte ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara’da yürüyüşlerine izin verilmeyen ve polis tarafından yaralanan iki öğretmen için çift ihlal kararı aldı.

Fotoğraf: AYM

Eğitim-Sen’in öncülüğünde Ankara’da yapılan eylemde Tandoğan Meydanı’ndan Kızılay Meydanı’na kadar yürüyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yapmak isteyince polis müdahale etmişti.

Reklam

Soruşturmadan sonuç çıkmadı, AYM’ye gittiler

Öğretmenlerden Cebrail B., göz yaşartıcı gaz kapsüllerinden birinin sol ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yüksel Ş. ise tazyikli suyun etkisiyle baygınlık geçirdi. İki öğretmen polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Ankara başsavcılığının başlattığı soruşturmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Karara itirazları reddedilen öğretmenler, 16 Mart 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

‘Eziyet yasağı ihlal edildi’

Öğretmenler dilekçede barışçıl gösteride polisin orantısız güç kullanması sonucu yaralandıklarını, Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ve eziyet yasağının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Reklam

İhlal kararı çıktı

AYM, başvuruyu 25 Eylül’de görüştü. Yüksek mahkeme, Yüksel Ş. yönünden Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı’, Cebrail B. yönünden ise Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan ‘eziyet yasağının’ maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca öğretmenlerin Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine de hükmetti.

Yeniden soruşturma

Kararın, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Ankara başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.